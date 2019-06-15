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العثور على شاب مشنوقاً بسلك هاتف في صافيتا

أقدم الشاب “ج.ح” على شنق نفسه في الورشة التي يعمل بها في مدينة صافيتا بريف طرطوس.


وأوضح رئيس الطبابة الشرعية في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال أنه “تم العثور على الشاب “ج.ح” مشنوقاً في إحدى المزارع القريبة من مدينة صافيتا في ريف طرطوس”.

وأشار الدكتور بلال إلى أن “الشاب “ج.ح” وجد مشنوقاً بسلك هاتف، حيث تم الكشف على جثته من قبل هيئة الكشف”، مضيفاً “وتبين أن سبب الوفاة خلال معاينة الجثة هو الاختناق شنقاً”.


وتابع الدكتور بلال قائلاً: “لم يلاحظ أي آثار لعنف أو شدة على الجثة، أو مايشير أو يدل على شبهة جرمية على جثة الشاب”، مبيناً أنه “تم الكشف على الجثة الساعة 11:30 صباح الخميس 13/6/2019”.


يُشار إلى أن الشاب “ج.ح” في نهاية العقد الثاني من العمر، وينحدر من قرية رويسة حمدان في ريف صافيتا، حيث يعمل في المزرعة التي وجد فيها مشنوقاً بسلك هاتفي.

 


علي رحال – تلفزيون الخبر