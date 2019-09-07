العثور على "سرير أثري" في تدمر يبلغ طوله نحو مترين!

عثرت الجهات المختصة في بادية تدمر على قطعة أثرية مكتملة تمثل سريراً جنائزياً ضخماً منحوتاً بغاية الدقة والإتقان يتجاوز وزنه نحو ألف كغ.



وبحسب صحيفة "تشرين" فإن مسلحي تنظيم "حاولوا" أن يسرقوه من أحد المدافن التدمرية القديمة قبل اندحارهم من المنطقة وحاولوا تهريبه إلى الخارج.



وأوضحت أمينة متحف حمص الآثارية، لبابة العلي، أن هذه القطعة الأثرية المهمة تمثل سريراً جنائزيا من الحجر الكلسي الأبيض مزيناً بالزخرفة والنقوش الأخاذة نحت عليه صورة رجل يرتدي الزي التدمري وعلى رأسه أكليل من الغار وتجلس بجواره عند قدميه سيدة ترتدي الزي التدمري تضع على رأسها العصبة.



السرير الجنائزي الذي يبلغ طوله نحو مترين وارتفاعه متراً واحداً يعود تاريخه إلى فترة ازدهار مدينة تدمر في القرنين الثاني والثالث الميلاديين.