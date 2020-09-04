العثور على رفاة أكثر من 50 جندي سوري بمقبرة جماعية في ريف الرقة

عثر الجيش العربي السوري على مقبرتين جماعيتين تضمان رفاة نحو 55 من جنوده الذين قضوا على يد تنظيم “داعش” الإرهابي قبل 6 سنوات.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر عسكرية في ريف الرقة بأن المقبرتين المكتشفتين تقعان في قرية الفرحانية على بعد 6 كم جنوبي غربي مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، حيث تمكن الجيش السوري أمس الثلاثاء من نقل رفاة 15 جندياً، من المقبرة الأولى في حين تقدّر أعداد الرفات في المقبرة الثانية بحوالي 40.



وأوضحت المصادر بأن الجهات المختصة قامت برفع رفات 15 جندياً من مقبرة جماعية تعود لشهداء الفرقة 17 واللواء 93 بالجيش السوري في ريف الرقة الشمالي، وسيتم تسليم جثامين لمشفى حلب العسكري لإجراء فحص الـ DNA وتسليمهم لذويهم أصولاً.



كما أفادت مصادر أهلية في الحسكة بأن سكان القرى دفنوا كافة العناصر ووضعوا إشارات دلالية عليها، في الفترة التي سيطر فيها “داعش” على مقر الفرقة 17 واللواء 93 بعد معارك عنيفة مع عناصر الجيش السوري في الفترة ما بين شهري تموز وآب من عام 2014.



يذكر أن عدد المقابر الجماعية التي تضم رفاة جنود سوريين بلغت 4 مقابر في ريف الرقة، حيث سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي عشرات الرفات لعناصر اللواء 93 الذين جرى تصفيتهم على يد مسلحي “داعش” في صيف 2014 بعد احتلالهم للمنطقة.



في حين، تم اكتشاف 29 مقبرة جماعية في محافظة الرقة، التي كانت تحت سيطرة التنظيم لعدة سنوات، وضمت هذه المقابر جثث المئات من المدنيين والعسكريين الذين أعدمهم التنظيم، أو ممن قضوا في قصف طائرات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.