العثور على جثث عدد من البحارة الأميركيين المفقودين قبالة سواحل اليابان

عثر على جثث عدد من البحارة الأميركيين الذين كان فقد أثرهم بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن ترفع علم الفيليبين قبالة السواحل اليابانية.



وكان سبعة من أفراد طاقم المدمرة اعتبروا في عداد المفقودين وأصيب آخرون بجروح بعد اصطدامها فجر أمس بسفينة شحن قبالة سواحل اليابان.



ونقلت “ا ف ب” عن البحرية الأميركية قولها في بيان اليوم.. “إن الجثث كانت داخل المدمرة”.



من جهتها أفادت شبكة التلفزيون العام الياباني “ان اتش كيه” أن البحارة الأميركيين السبعة الذين فقد أثرهم قد تم العثور عليهم قتلى جميعا.



وكان خفر السواحل اليابانيون والبحرية الأميركية قد واصلوا الليلة الماضية عمليات البحث عن البحارة الأميركيين السبعة فيما كانت طائرات ومروحيات وقوارب تجوب قبالة السواحل اليابانية المطلة على المحيط الهادئ بحثاً عنهم وكانوا لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور عشرين ساعة على الحادث الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمدمرة “يو اس اس فيتزجيرالد” وأوقع العديد من الجرحى من بينهم القبطان براين بنسون.



وأعلنت البحرية الأميركية وخفر السواحل اليابانيون أن المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “ايه سي اكس كريستال” أثناء وجودها على بعد 56 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية.



وتشكل المنطقة حيث حصل الاصطدام ممراً بحرياً مزدحماً لسفن الشحن على مقربة من مرفأي يوكوهاما وطوكيو.

وكالات