العثور على جثة متفحمة في سيارة السفير اليوناني المفقود بالبرازيل

أعلن مصدر في وزارة الخارجية اليونانية أمس أن الشرطة البرازيلية عثرت على جثة متفحمة في سيارة السفير اليوناني المفقود في البرازيل كيرياكوس أميريديس.



وأوضح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن السلطات البرازيلية تجري تحاليل الحمض النووي الريبي “دي ان ايه” لتحديد هوية الجثة التي وجدت في سيارة محترقة استأجرها السفير أميريديس في مدينة ريو دي جانيرو.



وأعلنت الشرطة البرازيلية امس انها تحقق فى ملابسات اختفاء السفير اليوناني لدى البرازيل مشيرة في بيان إلى أن السفير أميريديس شوهد آخر مرة مساء يوم الاثنين الماضي حيث أبلغت عائلته عن اختفائه في مدينة نوفا ايغواسو التي تبعد 40 كيلومترا شمال ريو دى جانيرو.



وبدأ السفير أميريديس مهامه الدبلوماسية فى العام 1985 والتحق بسفارة بلاده في البرازيل في العام 2006 وعمل قبلها سفيرا لبلاده في ليبيا.

وكالات