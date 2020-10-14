العثور على جثة أم وطفلتها قتلتا بـ “حجر” في ريف دير الزور

أفادت مواقع اخبارية معارضة بريف دير الزور أن “أهالي بلدة جديد بكارة عثروا عصر الثلاثاء على جثتين لأمرأة وطفلتها داخل أحد المنازل”.



وقال سكان محليون ، إنهم “عثروا على جثتين تعودان لأم تبلغ من العمر 32 عاماً وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً، مقتولتين داخل منزلهما ،الذي يقع على أطراف بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي”.



و تبيّن لاحقاً أن عملية القتل تمت من قبل مجهولين، عن طريق تحطيم الرأس بواسطة حجر صلب وأن الجريمة تمت قبل أربعة أيام والأهالي عثروا على الجثتين الثلاثاء بعد أن انتشرت رائحتهما في المنطقة،



وأوضحوا أن “الأم وابنتها نازحتين من مدينة البوكمال وتعيشان في البلدة منذ مدة، حيث تم دفن الجثتين في مقبرة بلدة جديد بكارة”.



يذكر أن المنطقة خاضعة لسيطرة قوات “قسد” وتشهد فلتاناً أمنياً كبيراً في ظل عدم قدرة “قسد” على ضبط الأمور الأمنية.