العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة

عثرت السلطات الروسية اليوم على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية المنكوبة من طراز إن 148 التي تحطمت أمس بعد اقلاعها من موسكو.





وقال الناطق باسم مقر عمليات البحث لوكالة سبوتنيك الروسية إن “الصندوق الأسود الثاني للطائرة التابعة للخطوط الجوية ساراتوف في حالة تقنية لا بأس بها”.





من جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عمليات البحث عن جثث ضحايا طائرة الركاب ستستمر سبعة أيام كما قررت السلطات الروسية في مقاطعتي أورينبورغ ولينينغراد دفع مليون روبل تعويضا لكل أسرة من ذوي الضحايا.





وكان مصدر فى مركز العمليات الخاص بالطائرة المنكوبة أعلن أمس أن حالة أحد الصندوقين الأسودين الذي تم العثور عليه سابقا تسمح بإجراء الاختبارات الضرورية لتحليل البيانات.



