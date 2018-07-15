العثور على اسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الارهابية في قرى ريف حماة الجنوبي

عثرت الجهات المختصة أثناء تمشيط قرى ريف حماة الجنوبي بعد تطهيره من الإرهاب منتصف أيار الماضي على اسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الارهابية مخبأة في وكرين بقريتي طلف وحربنفسه.

وعثرت عناصر الهندسة في الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين القرى والبلدات بريف حماة الجنوبي على وكرين يحتويان كمية من الأسلحة والذخائر من مخلفات الارهابيين كانوا يستخدمونها للاعتداء على النقاط العسكرية والمدنيين الآمنين في القرى المجاورة.

ومن بين الأسلحة رشاشين متوسطين وكمية كبيرة من ذخيرتهما وبنادق حربية وقاذف “ار بي جي” وعدداً من قذائفه وصواريخ محمولة على الكتف مضادة للدروع والأفراد. وضبطت الجهات المختصة أمس في بلدة عقرب جنوب غرب مدينة حماة بنحو 32 كم وكراً يحوي رشاش “بي كي سي” وعدداً من البنادق الحربية وكميات كبيرة من الذخائر الخاصة بها إضافة إلى قناصة “شتاير”غربية المنشأ وجعب عسكرية ومناظير تركب على البنادق الالية وغيرها.

وأعاد الجيش العربي السوري في الـ16 من أيار الماضي الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الارهابية على تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وبدأت الجهات المعنية في حمص وحماة على الفور تأمين وإصلاح البنى التحتية والخدمات الأساسية في هذه البلدات بالتوازي مع أعمال التمشيط التي تنفذها وحدات الهندسة في المنطقة لرفع مخلفات الارهابيين منها حفاظاً على حياة المدنيين.