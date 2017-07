بعد أكثر من قرن على كتابتها، عثر على أوراق موسيقية ضائعة لغوستاف هولست (1874 ــ 1934) في مكتبة أوركسترا Bay of Plenty Symphonia في نيوزيلندا.

وتعود الأوراق إلى مقطوعتين موسيقيتين واحدة بعنوان Two Songs Without Words وأخرى تحمل اسم Folk Songs from Somerset

وتضم مجموعة من مقطوعات وأغنيات الفولك التي لم تعزف ولم تسمع منذ إطلاقها عام 1906، حيث قدّمت لمرّة أولى ووحيدة حين كان هولست نفسه يقود الأوركسترا.

وكالات