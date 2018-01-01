نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
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العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور

عثرت الجهات المختصة على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومواد سامة وألغام إسرائيلية الصنع تركها تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن الجهات المختصة عثرت خلال إتمامها تمشيط قرى وبلدات السيال وحسرات والصالحية والجلاء بريف منطقة البوكمال الغربي على ألغام إسرائيلية الصنع ومواد سامة وأسلحة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وفي تصريح أشار ضابط في الجهات المختصة إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها هي مدفع ثقيل دفنه إرهابيو داعش تحت الأرض مع سبطانات احتياطية وصواريخ مضادة للطائرات وقواذف ورشاشات للصيانة غربية الصنع وحشوات وبنادق آلية وألغام متنوعة بعضها إسرائيلي الصنع وذخائر متنوعة ومواد سامة تستخدم لصناعة الأسلحة الكيميائية وأقنعة واقية وطائرة مسيرة مع قنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها بدقة لتمشيط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي وتطهيرها من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة من تبقى من الأهالي إليها حيث عاد في وقت سابق من الشهر الجاري نحو 3 آلاف من المهجرين إلى منازلهم بعد تأمين الجهات المعنية في المحافظة المواد الأساسية اللازمة لمواصلة حياتهم الاعتيادية.

وسبق لوحدات الجيش العربي السوري والجهات المختصة التي تعمل على تأمين المناطق المحررة بشكل كامل في دير الزور أن عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف الناتو وعدة دول ناهيك عن كميات من المواد السامة والكيميائية.

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