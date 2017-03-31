العثور على أكبر أثر للديناصورات في أستراليا

عثر فريق من علماء المتحجرات في جامعة كوينزلاند الأسترالية على آثار ضخمة لديناصور آكل للأعشاب من أسرة الصربوديات شمال غرب أستراليا.



وقالت صحيفة "ذي واشنطن بوست" الأميركية إن "الاكتشاف جرى في منطقة جايمس برايس بوينت الساحلية حيث بلغ طول القدم المكتشفة 1.6 متر، مع العلم أن العلماء سجلوا في تلك المنطقة آثار أرجل 21 نوعا من الديناصورات، تعد هذه أكبرها.



وقال الباحث ستيف سولبيري: "لم نشهد في أية منطقة من العالم مثل هذا التنوع، علما بأن كل الآثار كانت متحجرة".



وقد شبه العالم مكان الاكتشاف بـ "الحديقة الجوراسية" المعاصرة، ودعا سلطات الإقليم إلى الحفاظ على تلك المحمية الفريدة.



ويعتقد العلماء أن الديناصورات كانت تقطن تلك المنطقة منذ 127 – 144 مليون عام.

وكالات