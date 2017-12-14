العثور على أسلحة ووسائل اتصال متطورة من مخلفات “داعش” في دير الزور

عثرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم على أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في أحياء مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش عثرت خلال عمليات تمشيط بعض أحياء دير الزور على كميات من الاسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي قبل تحرير المدينة من قبل الجيش العربي السوري.