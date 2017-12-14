العثور على أسلحة ووسائل اتصال متطورة من مخلفات “داعش” في دير الزور
عثرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم على أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في أحياء مدينة دير الزور.
وأفاد مصدر عسكري في دير الزور بأن وحدات من الجيش عثرت خلال عمليات تمشيط بعض أحياء دير الزور على كميات من الاسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي قبل تحرير المدينة من قبل الجيش العربي السوري.
وبين المصدر أن الأسلحة شملت مدافع هاون عيار 120 وعيار 82 ورشاشات وقواذف هاون وقذائف مدفعية وصاروخية ودبابات واربي جي وقذائف محلية الصنع وذخائر متنوعة اضافة الى احزمة ناسفة واجهزة اتصال متطورة وأقنعة واقية ومواد تفخيخ وتفجير.
وكانت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أعادت في الثالث من الشهر الماضي الأمن والاستقرار إلى مدينة دير الزور وعثرت خلال عمليات التمشيط المتواصلة للمدينة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة منها أمريكية واسرائيلية الصنع.
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