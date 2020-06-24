العثور على أسلحة وذخائر ومعدات طبية وأدوية في المنطقة الجنوبية

عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي الشرفاء على أسلحة وذخائر ومعدات طبية وأدوية بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.



وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “خلال القيام بتمشيط ما تبقى من المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب في المنطقة الجنوبية لتأمينها حفاظاً على حياة المدنيين وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر منها عشرات صناديق الذخائر المتنوعة وبنادق حربية منها “إم 16” غربية الصنع وقناصات أمريكية إضافة إلى قاذف “ار بي جي” وبنادق آلية ومدافع هاون مختلفة القياسات وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش “دوشكا” كانت مخبأة في أحد مقرات الإرهابيين قبل اندحارهم”.



وبين المصدر إلى أنه من بين المضبوطات “كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والمعدات الطبية بعضها غربي المنشأ”.