العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة الجنوبي

خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في القنيطرة عثرت الجهات المختصة على أسلحة وذخائر بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين في قرية الرفيد بريف المحافظة الجنوبي.



وذكر مراسل سانا يوم أمس في القنيطرة إن الجهات المختصة عثرت خلال عمليات التمشيط على أسلحة وذخائر منها غربي المنشأ في قرية الرفيد أقصى الريف الجنوبي للقنيطرة كانت وضعتها التنظيمات الإرهابية في مخبأ تحت الأرض حفرته في مكان منخفض تتجمع فيه مياه الأمطار في أحد الحقول الزراعية التابعة للقرية.



وذكر المراسل أن من بين الأسلحة رشاشات وبنادق حربية وذخائر متنوعة بعضها من صناعة غربية.