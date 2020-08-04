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العثور على أسلحة مُعدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة في ريف إدلب

ضبطت الجهات المختصة في حمص كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الجهات المختصة ضبطت من خلال متابعتها لشبكات التهريب عند الحدود الإدارية بين محافظتي حمص وحماة كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى المسلحين في ريف إدلب الشمالي.

وأضافت “سانا” أن المضبوطات شملت بنادق آلية ورشاشات متوسطة وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف آر بي جي وقذائف هاون مختلفة العيارات ومدفع هاون وقنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة.

وسبق أن ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وبنادق آلية ومذخرات وقذائف آر بي جي ورشاشات متوسطة وحشوات دافعة أثناء محاولة تهريبها للمجموعات المسلحة في ريف إدلب الشمالي.