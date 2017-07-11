العبادي يعلن تحرير كامل الموصل وترامب يهلل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانتصار الذي حققته القوات العراقية في مدينة الموصل مؤشر على أن “أيام تنظيم داعش باتت معدودة في العراق وسورية”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس تحرير مدينة الموصل بالكامل من إرهابيي تنظيم “داعش” وقال: “إن النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز”.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ترامب هنأ في تصريح له العراقيين بالانتصار في الموصل مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل العمل حتى القضاء على تنظيم “داعش” بالكامل.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا استعراضيا منذ آب 2014 بحجة محاربة تنظيم “داعش” في سورية والعراق وهو يعمل من دون قرار من مجلس الأمن الدولي وبشكل مخالف لمبادئ الأمم المتحدة ولم يحقق أي نتيجة تذكر على الأرض ويضم في صفوفه العديد من الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية والمنطقة.

وأضاف ترامب: إنه” تم تحقيق تقدم هائل ضد داعش في الأشهر الستة الماضية أكثر من السنوات التي أصبح فيها التنظيم يمثل تهديدا كبيرا “.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تحرير الموصل يمثل مرحلة حاسمة في القتال ضد تنظيم “داعش” مشددا في الوقت نفسه على أنه “لا يزال من الضروري القيام بالكثير لقهر هذا العدو”.

وأشار تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة مع حلفائها ستواصل العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لضمان الاستقرار في ال مناطق المحررة في الموصل عبر السعي لعودة المدنيين النازحين إلى بيوتهم.

سانا