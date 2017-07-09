العام القادم لن يباع البيض إلا إذا ختم بتاريخ الصلاحية

اتخذت محافظة دمشق مجموعة من الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين بالتزامن مع موجة الحرارة الكبيرة التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

وأكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا قيام دوريات المديرية بحملة على الأسواق كافة في مدينة دمشق وسحب العينات ومراقبة المطاعم ومحال بيع المأكولات ولا سيما الشاورما كما تم سحب عينات من شراشف الفنادق ومياه المسابح ومعالجة وضع الكلاب الشاردة، إضافة إلى القيام بحملات لرش المبيدات في مختلف المناطق.

وبيّن ريا أنه من العام القادم لن يسمح ببيع البيض إلا إذا كان مختوماً بتاريخ الإنتاج والصلاحية.

بدوره بيّن مدير صحة دمشق رامز أورفلي أن الوضع الصحي في المدينة طبيعي ولا ظواهر أو جوائح غير عادية وخصوصاً في ضوء موجة الحرارة الشديدة وخلال هذه الفترة تم بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة بجولات لمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية المواد المطروحة والتركيز على المواد الغذائية التي يمكن أن تتأثر بدرجات الحرارة ومنها الألبان وطريقة حفظ جميع أنواع الأغذية وعدم السماح بعرض الأطعمة المكشوفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وقال أورفلي: لا جائحة في مدينة دمشق ولا وجود للحمى المالطية أو غيرها ولم تسجل المشافي العامة في صحة دمشق أي حالات وبائية، لكن من الضروري تأكيد الجانب الوقائي من خلال الالتزام بغسل الخضر وعدم تناول الأطعمة المكشوفة.

من جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة عمار كلعو متابعة وضع المسابح في مدينة دمشق خلال موجة الحر والتأكد من تطبيق الشروط الصحية فيها من ناحية التعقيم واستبدال المياه وكذلك القيام بجولات دورية مكثفة على الحمامات والفنادق في المدينة والطلب من مؤسسة المياه مراقبة كميات الكلور التي تتم إضافتها إلى مياه الشرب وكذلك طالب كلعو أصحاب المطاعم بضرورة استخدام برمنغنات الصوديوم في تنظيف الخضر ومنع باعة المأكولات المكشوفة وخصوصاً الأطفال.

محمود الصالح

المصدر: الوطن