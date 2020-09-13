العام الدراسي يبدأ بممارسة "الوزير الطباع" الرياضة الصباحية

أعلنت وزارة التربية عبر صفحتها على الفيسبوك أن «نحو 3 ملايين و800 ألف طالب وتلميذ من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى 13280 مدرسة، في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا».



وأجرى وزير التربية "دارم الطباع" زيارة برفقة مسؤولين لعدد من المدارس وذلك لتفقد سير اليوم الأول من العام الدراسي.



وشارك "الطباع" بدرس الرياضة الصباحية في إحدى المدارس أثناء جولته على مدارس ضاحية الأسد المختلطة المحدثة للتعليم الأساسي وثانوية الشهيد أسامة "محمد محمد" برفقة عضو القيادة المركزية لحزب البعث "ياسر الشوفي" ومحافظ ريف دمشق "علاء ابراهيم" وأمين الفرع في ريف دمشق، كما زار وزير التربية مدارس عش الورور ومدرستي الفراهيدي و 8 آذار للتعليم الاساسي.



يذكر أن الحكومة السورية قررت تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة في يوم 14 آذار الماضي، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقرر مجلس الوزراء نقل جميع طلاب الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى الصف الأعلى في 26 نيسان الماضي.