العالم ينتظر سقوط المحطة الفضائية الصينية وتحطمها على الارض

أصدر خبراء ​الفضاء​ الجوي تحذيرات للجمهور حول سقوط المحطة الفضائية الصينية نحو الأرض، مع توقع تحطمها خلال أسابيع. وخرجت محطة " Tiangong-1" عن نطاق السيطرة منذ عام 2016، ويتوقع الخبراء دخولها الغلاف الجوي للأرض في بداية أبريل المقبل.

وقالت شركة Aerospace Corporation، التي تمولها ​الولايات المتحدة​، إن هناك "فرصة لوصول كمية صغيرة من الحطام" إلى سطح الأرض. وفي الوقت نفسه، من المستبعد أن يصاب أي شخص بالحطام المتساقط. وأضافت الشركة: "في تاريخ التحليق الفضائي، لم يتضرر أي شخص نتيجة دخول الحطام الفضائي مجال الغلاف الجوي للأرض".