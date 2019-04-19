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العالم يشهد اليوم ظاهرة القمر الوردي

تحدث ظاهرة القمر الوردي مرة واحدة في العام ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش اليوم.


وسيكون القمر الوردي الاكتمال الرابع للقمر هذا العام 2019، وسيصل البدر إلى ذروته في تمام الساعة 12.12 بتوقيت غرينتش، ليستمر طوال الليل.


ويمكن مشاهدة القمر الوردي في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها المنطقة العربية.


وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، وهذا يعني أن وجهه سيُضاء بالكامل، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعًا.


واشتق اسم القمر الوردي نظراً لتزامنه مع موسم الزهور في فصل الربيع، حيث تنتشر الورود وردية اللون في الولايات المتحدة وكندا بشكل كبير.