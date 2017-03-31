العالم سيشهد على أول عملية زرع رأس بشري كامل في جسد متوفي

أعلن الجراح الإيطالي سيرجو كانافيرو أنّ "أوّل عمليّة جراحيّة في العالم لزراعة رأسكامل ستجرى نهاية شهر كانون الأوّل من عام 2017 الحالي في فترة أعياد الميلاد".



وأشار كانافيرو في حديث صحافي لى أنّه "سيتمّ زرع رأس شاب منروسيامتخصّص في برمجة الكمبيوتر، يدعى فاليري سبيريدونوف ويبلغ 32 عاماً، في جسد آخر في هذه العمليّة الفريدة والمعقّدة"، موضحاً أنّ "حظوظ نجاح هذه العمليّة تصل إلى 90%، وتتطلّب مشاركة 80 جراحاً، وتبلغ تكلفتها 10 ملايين دولار".



ولفت إلى أنّ "العملية ستتمّ بقطع رأس المتطوّع وسحب نخاعه الشوكي وزرعهما في جسد توفى حديثاً، ليجري فيما بعد تحفيزهما فيه بواسطة نبضات كهربائيّة بعد شهر من الغيبوبة".



يذكر أنّ سبيريدونوف مقعد، وهو مصاب منذ صغره بضمور مزمن في العضلات. والمصابون بمثل هذا المرض لا يمكنهم العيش أكثر من 20 عاماً، إلّا أنّ سبيريدونوف تمكّن من المقاومة وتجاوز عمره الثلاثين عاماً، لكنّ حالته الصحيّة تسوء عاماً بعد آخر، وهو مصرّ على المخاطرة بإجراء هذه العمليّة الّتي ستتواصل إلى نحو 36 ساعة، آملاً الحصول على فرصة للتّعافي.

وكالات