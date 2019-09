العالم بين يديك: 20 سلسلة وثائقية لهواة التاريخ والسياسة

منذ قديم الأزل، تتمتع «الحدوتة» بسحر خاص، فالناس تعشق الحكايات، وتهيم بالراوي المتمكن، ذي الصوت الرخيم المُعبر، الذي يجتاز بهم حواجز الزمان والمكان، فيسافر عبر تاريخ الحضارات والأمم والشعوب، ويأخذهم في جولة معرفية خالصة.



استغلت صناعة الأفلام الوثائقية هذه الفطرة البشرية، وحاولت جمع كافة الأدوات التي تُحاكي فكرة «الراوي»، ولكن بأدوات عصرية وبصرية مذهلة. ومع تطور هذه الصناعة، التي غطت –تقريباً- كافة مجالات المعرفة الإنسانية، تبقى للأفلام الوثائقية التاريخية سحر خاص.





1. أبُكاليبـس: الحرب العالمية الأولى «Apocalypse: The First World War»





هو أحد أعظم الأفلام الوثائقية التي أرّخت للحرب العالمية الأولى. تم إنتاجه عام 2014، ليُذاع على 5 حلقات. مُستعيناً بأكثر من 500 ساعة من المشاهد الأرشيفية التي لم يُشاهد معظمها من قبل، وتتناول الحلقات تلك الحرب من منظور استراتيجي وعالمي، ولكنها أيضاً – وربما كان ذلك هو الأكثر أهمية- تروي القصة بمفهوم حساس وحميمي على المستوى الإنساني.



2. أبُكاليبـس: الحرب العالمية الثانية «Apocalypse: The Second World War»





يعده البعض أحد أعظم الأفلام الوثائقية في التاريخ، فهو أهم فيلم يؤرخ للحدث الأهم والأعظم في التاريخ الحديث للعالم.

يتألف هذا العمل الضخم من لقطات حقيقية للحرب كما صوّرها مراسلو الحرب والجنود ومقاتلو المقاومة والمواطنون الخاصون. وقد تم عرض السلسلة بالألوان، باستثناء بعض اللقطات الأصلية.

تم إنتاج الفيلم عام 2009، وهو من إخراج «دانيال كوستال» و«إيزابيل كلارك»، وقد قام الملحن «كينجي كاواي» بوضع الموسيقى التصويرية المميزة للسلسلة. وقد أذُيع على قناة «فرنسا 2» للمرة الأولى بين 8 و22 سبتمبر/أيلول 2009، ثم نقلتها في الوطن العربي قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» وقام بالتعليق الصوتي على الأحداث المعلق الإذاعي «محمد السعيد».

كانت مدة عرض الحلقة الواحدة 52 دقيقة، أي العرض الكلي لمدة 6 حلقات هو 312 دقيقة (أي 5 ساعات و20 دقيقة). وفي مارس/آذار 2014 تم عرض الفيلم الوثائقي في 165 دولة وشاهده أكثر من مليار شخص.



3. حرب القرن: الحقيقة وراء حرب هتلر وستالين



كانت الحرب العالمية الثانية هي الأكثر دموية في التاريخ، ولكن غزو هتلر الوحشي للاتحاد السوفييتي والقتال اللاحق لستالين لم يكن معروفاً كثيراً في الغرب… مات أكثر من 30 مليون شخص خلال حرب هتلر وستالين الرهيبة في الشرق، أكثر من أي حرب أخرى في التاريخ. لكن منذ سقوط جدار برلين، سُمح للصحفيين الغربيين بالدخول بحرية إلى أولئك الذين شاركوا في النزاع.

أخيراً، يمكن الكشف عن الحقيقة وراء الحرب بشهادة مباشرة من أشخاص ارتكبوا الفظائع، والضحايا الذين عانوا من كلا الجانبين. أكثر من عامين في صنع وتصوير في كل من: ألمانيا والمجر وبولندا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

تكشف هذه السلسلة الوثائقية، التي تم إنتاجها عام 1999 وعُرضت على 4 حلقات، عن الأدلة الوثائقية غير المنشورة التي تتحدى العديد من افتراضاتنا حول أسباب قرار هتلر غزو روسيا، والاستجابة السوفياتية للعدوان الألماني. تستخدم هذه السلسلة لقطات أرشيفية وأدلة وثائقية وشهادات متحركة للكشف عن تعقيدات هذه الحروب الأكثر وحشية.



4. هتلر ضد تشرشل



ونستون تشرشل وأدولف هتلر، أو الأسد البريطاني العجوز في مواجهة النسر الألماني… وكيف كان تاريخ أوروبا ليُكتب لو كان هذان الرجلان مختلفي الإرادة والطبع؟



هذا ما يبحث فيه الوثائقي في جزءين، استناداً إلى شهادات وأرشيف مُعالج بالألوان، يستعرض المواجهة بين الرجلين في حمأة الحرب العالمية الثانية. وفيما عدا الأرشيف، يعود هذا الوثائقي إلى خطب الرجلين وكتاباتهما ورسائلهما التي تُظهر قيام كل منهما بدراسة شخصية الآخر قبل عشرة أعوام من اندلاع الحرب، وتواجههما سياسياً وعسكرياً في الحرب المدمرة.



وقد عُرض هذا الفيلم على قناة «العربية» عام 2018.



5. هتلر



في هذه السلسلة، يقوم خبراء مشهورون عالمياً بالتحقيق في الرجل الذي يقف وراء هتلر الوحش، حيث يدرسون شخصية أدولف هتلر من العمق. وباستخدام أحدث الأبحاث التي أجريت خلال حياته، حدّدوا اللحظات الأساسية في صعود هتلر الصاروخي وسقوطه المدوي.



تضم السلسلة أرشيفاً نادراً أعيد تلوينه لإعادة إحياء حقبة هتلر بطريقة مذهلة، كما يكشف الخبراء عن رؤى جديدة بشأن لغة جسد هتلر وقوة خطاباته.



في النهاية، تقدم هذه السلسلة وجهة نظر جديدة عن هتلر، وتوضح كيف كان قادراً على الانتقال من شخص عاطل عن العمل إلى ديكتاتور لا يعرف الرحمة، يحبه ويخافه ملايين الأشخاص.



السلسلة من إنتاج الجزيرة الوثائقية، عام 2019، وتتكون من 6 حلقات.



6. عالم النازية الخفي «Nazi Underworld»



لقد خلّفت جرائم النازية البشعة تداعيات لا يمكن محوها بسهولة من صفحات التاريخ الأوروبي، ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي تحوم حول الحزب النازي.



اكتشفت بعض الحقائق المذهلة عن الماضي الخفي لهذا الحزب السياسي ذي السمعة السيئة في أسرار النازي، بداية من هواجس «هاينريش هيملر» قائد شرطة القمصان السوداء النازية مع الساحرات، وحتى إعدام ابن عم هتلر المصاب بالشيزوفرانيا بالغاز.



تكشف هذه السلسلة عن الأسرار الرهيبة التي يمكنها أن تغير فكرتك تماماً عن نظام حكم هتلر… تُروَى هذه القصة من خلال الأشخاص المقربين من هذا الديكتاتور، علاوة على حاشيته السياسية ممن تجرؤوا أخيراً على الحديث أمام الكاميرا.

هذه السلسلة من إنتاج قناة «ناشونال جيوغرافيك»، وتتكون من موسمين، الأول، تمت إذاعته عام 2011، وهو مكون من 6 حلقات، والثاني، تمت إذاعته عام 2013، وهو مكون من 5 حلقات.



7. الحرب الأهلية الأمريكية «The Civil war»



هو فيلم وثائقي من صناعة المخرج الأمريكي «كين بيرنز»، وهو يتناول الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت في القرن التاسع عشر بين الجنوب والشمال من حيث الأسباب والأحداث والنتائج.

الفيلم من إنتاج عام 1990، ويتكون من 10 حلقات، وقد تم بثه لأول مرة في برنامج تلفزيوني على خمس ليال متتالية من 23-27 سبتمبر/أيلول عام 1990. وشاهده ما يقرب من 40 مليون مشاهد أثناء البث الأول، مما يجعل من البرنامج الأكثر مشاهدة على الإطلاق على الهواء في برنامج تلفزيوني.

حصل الفيلم على أكثر من أربعين جائزة من جوائز الأفلام والتلفزيون الكبرى، بما فيها جائزتان من جوائز إيمي، وجائزتان من جوائز جرامي.



8. التاريخ غير المروي للولايات المتحدة الأمريكية «The Untold History of the United States»



هو سلسلة أفلام وثائقية المخرج الأمريكي الشهير «ويليام أوليفر ستون» عام 2012، وهو صاحب 3 جوائز أوسكار، ومعروف بانتقاده للمجتمع الأمريكي وسياسة الحكومة الأمريكية.



تروي هذه السلسلة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مختلف، ومن زوايا بعضها جديد كلياً، وتعيد تسليط الضوء على ما يُعتقد أنه بديهة في مناهج الدراسة الأمريكية. ونتابع في السلسلة ما يشبه إعادة التقييم لبعض الشخصيات المبالغ في دورها التاريخي، وأخرى عاشت مظلومة تاريخياً رغم أنها أهم.



تتكون السلسلة من عشر حلقات، بفترة عرض تصل إلى عشر ساعات، لتغطي أهم حقب التاريخ الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عهد الرئيس السابق أوباما. وقد استعان المخرج بآلاف المقابلات الموثقة والمواد الأرشيفية من خطب وتصريحات علنية، فضلاً عن مئات من الصور النادرة التي تعود لفترات زمنية مختلفة، جرى توظيفها ومنتجتها بذكاء متقد. فتناولت السلسلة النزاع حول النفوذ في أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتآمر على ثورات أمريكا اللاتينية ودول أخرى حول العالم مُناهضة للهيمنة الرأسمالية، وأزمة الصواريخ الكوبية، والحرب الباردة، وعقدة فيتنام، ثم انهيار المعسكر الاشتراكي، وحرب الكويت، وأحداث سبتمبر، وحربي أفغانستان والعراق.



9. الحرب الأهلية الإسبانية «The Spanish Civil War»



هي سلسلة وثائقية من إنتاج تلفزيون «غرناطة» الإسباني، عام 1983، وهي تروي قصة الحرب الأهلية الأكثر دماراً في تاريخ إسبانيا وربما أوروبا، والتي استمرت من عام 1936 إلى عام 1939، أي انتهت قبل بداية الحرب العالمية الثانية مباشرةً.

وقد اعتمدت هذه السلسلة على روايات شهود عيان من طرفي النزاع، وحاولت وضع الحدث في سياقه الدولي. تتكون السلسلة من 6 حلقات، وهي: (مقدمة لمأساة – الثورة والثورة المضادة – ساحة معركة للمثاليين – فرانكو والوطنيون – من داخل الثورة – النصر والهزيمة).



10. كوريا: الحرب التي لم تنتهِ



هو عمل وثائقي ملحمي، تم إنتاجه عام 2003، وعُرض على 4 حلقات. يروي قصة الحرب الكورية، مع عرض مشاهد حقيقية للحرب، وبعض المشاهد التمثيلية، بجانب شهادات لشهود عيان حضروا وعاصروا الحرب.

ولا يكتفي الفيلم برواية الأحداث السياسية والمعارك العسكرية، ولكن يتعمق أيضاً في الجوانب الإنسانية للحرب، وما شهده المدنيون من فظائع ومآس.



11. حرب فيتنام «The Vietnam War»



يعده البعض من أعظم الأفلام الوثائقية التي تمت صناعتها حول حرب فيتنام، وقد خرجت هذه السلسلة إلى النور عام 2017، وهي من إنتاج شبكة PBS الأمريكية، وتتكون من 10 حلقات.



يُذكر أن المخرج الأمريكي «كين بيرنز» ومساعدته «لين نوفيك»، قد قضوا عشر سنوات لإنجاز هذا العمل بمساعدة المنتِجة «سارة بوتشتاين»، والكاتب «جيوفري وارد»، و24 مستشاراً، إضافة إلى آخرين، فجمعوا 25 ألف صورة، وأجروا ما يقرب من 80 مقابلة شخصية مع أمريكيين وفيتناميين، وأنفقوا قرابة 30 مليون دولار أمريكي على المشروع؛ لإنتاج سلسلة تتكون من 18 ساعة من روائع السرد القصصي.



تضمنت المقابلات العديد من الأمريكيين الذين قاتلوا في الحرب أو عارضوا ذلك، وكذلك المقاتلين الفيتناميين والمدنيين من الشمال والجنوب. وقد تجنب المخرج مقابلة المؤرخين أو كبار القادة السياسيين والعسكريين، وبدلاً من ذلك، كانت المقابلات تهدف إلى توفير رؤية أرضية للحرب من منظور الناس العاديين الذين عاشوا خلالها.



12. انهيار الاتحاد السوفييتي



انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991 باستلام بوريس يلتسن مقاليد الحكم، وكان قدوم الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف وخططه الواعدة بإعادة البناء وخفض التوتر السوفييتي-الأمريكي قد مهّد الطريق إلى الانهيار السلمي نوعاً ما.

ولكن قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي بقليل، قام عدد من كبار المسؤولين بانقلاب على سلطة غورباتشوف بهدف إعادة الاتحاد السوفييتي نحو النظام الشمولي المركزي، والتخلص من البيريسترويكا التي أقامها غورباتشوف، والتي تبتعد عن روح النظام الشيوعي. تم إخضاع غورباتشوف للإقامة الجبرية وتشكيل لجنة حكم تقوم بأعماله. ورغم ثقل الشخصيات المشاركة في الانقلاب فقد فشل بسبب الجماهير التي كانت قد فقدت الإيمان بالاتحاد السوفييتي بسبب الانهيار الاقتصادي الشامل.



تعرض قناة الجزيرة الوثائقية هذه القصة كاملة في فيلمها الوثائقي هذا، على مدار حلقتين.



13. إعادة توحيد ألمانيا



هي سلسلة وثائقية من إنتاج الجزيرة، ومكونة من حلقتين، تتناول خلالهما ملابسات وتفاصيل سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا بشطريها الشرقي والغربي عام 1990.



14. أفريقيا-فرنسا: القارة المستباحة



يروي الفيلم الوثائقي الذي أنتجته الجزيرة عام 2010، وعُرض على 3 حلقات، كيف استباحت فرنسا القارة السمراء، ولسنوات طويلة، باستعمارها وسلب ونهب خيراتها والتحكم في مصيرها، سواء في مرحلة الاستعمار أو ما بعدها، ويروي القصة شهود عيان ومسؤولين فرنسيين سابقين، شارك بعضهم بالفعل في الجرائم الفرنسية.



15. حرب تحرير واستقلال الجزائر



هي سلسلة وثائقية من إنتاج الجزيرة عام 2010، وتتكون من 3 حلقات، تتناول تطورات وتفاصيل حرب تحرير واستقلال الجزائر بدايةً من موجات المقاومة المتعددة التي دفعت بالجزائريين إلى الشارع للمطالبة باستقلال بلادهم عشية الحرب العالمية الثانية. مروراً بأحداث عام 1954 الذي انطلقت فيه جبهة التحرير الوطنية وعملت على رص صفوفها لتتسلح وتعلن ثورتها. ووصولاً إلى نشأة منظمة الجيش السري الفرنسي التي هدفت إلى مواجهة ديغول والمناضلة من أجل بقاء الجزائر فرنسية.



16. مملكة الصمت (سوريا)



هو وثائقي من إنتاج الجزيرة عام 2014، عُرض على حلقتين، ويتحدث عن سوريا في عهد الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وعن الوحدة مع مصر وقيام الجمهورية العربية المتحدة، وموقف حزب البعث العربي الاشتراكي من الوحدة، وموقفه بعدها، وكيفية وصول الرئيس حافظ الاسد إلى السلطة، ودور اللجنة العسكرية في الانقلابات التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي.



17. هزيمة 1967





هي سلسلة وثائقية أنتجها «تلفزيون العربي» عام 2017، وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على هزيمة العرب عام 1967. فعلى مدار 3 أجزاء، يتم استعراض الظروف التي أدت إلى نشوب الحرب في ذلك الوقت، وأهم أسباب النكسة وتداعياتها المتواصلة إلى حد الآن على معالم الصراع في الشرق الأوسط الحديث، وذلك من خلال الكشف عن شهادات ووثائق سرية، ترسم رؤية متكاملة عن ظروف هذه الحرب وأطوارها.



18. ناصر



يستعرض الفيلم مسيرة الرئيس المصري جمال عبدالناصر، باستعراض القرارات الأهم في حياته التي أثرت على مصير المنطقة والعالم العربي. تشهد أجزاء الفيلم الثلاثة كيف غيّرت الثورة وصراعات السلطة عبدالناصر، وكيف صعد إلى قمة المجد فقط ليسقط منها مُحاصراً بتبعات قراراته.

الفيلم من إنتاج الجزيرة الوثائقية عام 2017، وتم عرضه على 3 حلقات: (زمن الثورة والسلطة – زمن المجد – زمن الحصار).



19. مصر 1971: رحيل ناصر وصراع السلطة



كان رحيل جمال عبدالناصر لحظة تاريخية فارقة. فقد أحدثت وفاته المفاجئة في 28 سبتمبر/أيلول 1970 صدمةً وترقباً كبيرين في الداخل والخارج. كان المشهد يتخلص في: أرض محتلة، وموقف إقليمي ودولي مضطرب، وفراغ هائل في قمة هرم السلطة. الكل كان تطلع إلى من يمكنه ملء الفراغ، ولو إلى حين. بدأ صراع خفي بين السادات النائب الأول الذي سيحل محل الزعيم الراحل، ورجال كُثر كانوا حول ناصر ويسعون إلى الاحتفاظ بسلطاتهم ونفوذهم إن لم يكن توسيعها.

هذه السلسلة تحكي قصة وصول السادات إلى الحكم، وكيف استطاع القضاء على مراكز القوى في مايو/آيار 1971.

السلسلة من إنتاج الجزيرة الوثائقية، عام 2018، وتتكون من حلقتين.



20. داخل الموساد «Inside the Mossad»



هي سلسلة وثائقية أنتجتها شبكة «نتفليكس» عام 2018، وتتكون من أربع حلقات، يتحدث فيها العديد من ضباط الموساد المتقاعدين، منهم: تزيفي زمير، وشبتاي شافيت، ورافي إيتان (الذي اشتهر بقيادته عملية خاصة في الأرجنتين عام 1960 لاعتقال أحد المسؤولين النازيين الرئيسين، أدولف آيخمان).



يعرض الوثائقي العمليات التي شارك فيها الموساد، ومن خلالها يعرض بعض تكتيكات عمل هذا الجهاز، ككيفية تجنيد المخبرين والعملاء. ثم يعرج على جملة من القضايا الملتبسة: كقضية أشرف مروان وتجنيده، ومحاولة استعادة رفات بعض الصهاينة من متحف غنائم في القاهرة.



لا شك أن الفيلم دعائي من الدرجة الأولى، فالموساد أراد أن يُبرّئ اسمه ويُلمّع صورته ويُبرّر جرائمه بحجة (الدفاع عن النفس)، ومع ذلك فإن مشاهدة هذا الفيلم ضرورية للمهتمين بشئون الصراع العربي-الإسرائيلي، ولكن بعين حذقة ناقدة.









إضاءات - محمد محمود السيد