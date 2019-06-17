العاصمة دمشق على موعد مع إنطلاق أربع معارض متخصصة نهاية حزيران الجاري

تستضيف مدينة المعارض بدمشق في الفترة الواقعة بين 25 وحتى 29 حزيران 2019 ، وبمشاركة 200 شركة محلية وعربية ووكلاء لشركات عالمية من مختلف الاختصاصات مجموعة معارض تخصصية ، وهي : " معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech ، ومعرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة HVAC Syria، معرض بناء البنى التحتية و الإكساء BuildUP Syria وجناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية Life Style ".



وبلمحة عن كل معرض، سيتم إطلاق الدورة السادسة لمعرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات SyriaTech المختص بمجال المعلومات والاتصالات والتقنيات والهواتف الذكية وتطبيقاتها، والذي يعتبر حدثاً سنوياً يجمع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الزوار المهتمين بالتكنولوجيا، ويطرح أحدث وأهم الحلول والنظم والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية، كما يتيح المعرض الفرصة للإطلاع على أحدث التطبيقات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية، وسيتضمن عروض وأسعار خاصة تقدمها الشركات العارِضة للزوار.



كما سيشهد معرض التدفئة والتكييف وتقنيات المياه والطاقات المتجددة HVAC,W انطلاق دورته الأولى هذا العام ، ويختص بكل ما يتعلق بأمور التدفئة، التهوية، التكييف، التبريد, تقنيات المياه ولوازمها من معدات وأنابيب ومضخات مياه، بالإضافة الى استخدامات وتقنيات الطاقات المتجددة, حيث يمنح المعرض الفرصة لتواجد أكبر الشركات المتخصّصة بهذه المجالات ، ليلعب دور المنصة الفعالة للتواصل بين المنتجين والمصنعين والمهندسين الفنيين والاستشاريين المختصين، وإلقاء الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بالمنتجات والتكنولوجيا الجديدة .



وسيقوم معرض BuildUP Syria بتزويد جميع العاملين في قطاع البناء والإسكان بالحلول والمعدات الأكثر ابتكاراً في هذا المجال، وسيسلّط الضوء على أحدث التطورات المتعلقة بالمنتجات الجديدة وتعريف المهندسين والمقاولين بها، بالإضافة الى تلبية متطلبات الإنشاءات والمقاولات، الكهرباء والطاقة، مواد العزل، الحجر، السيراميك، الدهانات، الألمنيوم، الحمامات، المطابخ والصرف الصحي، وإعطاء الشركات المشاركة الفرصة لعرض منتجاتها وخدماتها لعملائها المستهدفين.



كما سيجمع جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية Life Style عشرات الشركات الرائدة والمتخصصة في صناعة المفروشات وحلول الديكور الداخلي والأثاث والتجهيزات المنزلية، ويعتبر فرصة لجميع الشركات المحلية والعربية الراغبة بالدخول للسوق السورية لعرض منتجاتها في هذا المجال. • المواصلات مؤمنة لجميع الراغبين بزيارة المعارض، والتي ستنطلق من تحت جسر الرئيس في منطقة البرامكة في العاصمة دمشق الى مدينة المعارض، وذلك ابتداء من الساعة الخامسة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً.



يلتزم المنظّمون بمواكبة متطلبات السوق السورية من خلال تنظيم سلسلة من المعارض المتخصصة بأعلى المعايير العالمية، والتي تغطي أهم القطاعات والتخصصات في سوريا.



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