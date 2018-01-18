العاصفة اليوم ولا إخلاء لسكان جزيرة أرواد

قوة المنخفض الجوي العميق الذي سيضرب البلاد ابتداءً من اليوم الخميس ويتوقع وصول سرعة الرياح في طرطوس 105 كم/س و وصول سرعة الرياح في اللاذقية إلى 110 كم /س



من جهة أخرى نفى مدير سياحة طرطوس يزن الشيخ ما يشاع عن إخلاء أي من سكان جزيرة أرواد جراء العاصفة المطرية مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة جملة و تفصيلا.



وأشار الشيخ في تصريح صحفي إلى أن العاصفة تأتي من الجهة الغربية للجزيرة وباقي الجهات محمية بالكامل كما أن الجهة الغربية بعيدة عن أقرب منزل بحدود 30 مترا، وارتفاع أعلى موجة 6 متر، أي أن هناك مسافة طويلة تحول دون إلحاق الأذى بالسكان علما أن الجزيرة تتعرض بشكل دائم لعواصف دون أن تؤثر على وضع السكان فيها.



وبين الشيخ أن العواصف تؤثر فقط على حركة القوارب في الجزيرة مؤكدا بأن الجزيرة تضم 10300 مواطنا و نحو 100 زورق للنزهة من أرواد لطرطوس و بالعكس.