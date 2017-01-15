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الطيران السعودي يواصل عدوانه على اليمن مخلفاً عددا من الضحايا

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على المحافظات اليمنية اليوم موقعا عددا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.. إن “طيران العدوان السعودي شن عدة غارات على مديرية ذباب ومدينة المخا بمحافظة تعز ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى” مشيرا إلى أن غارات النظام السعودي استهدفت أيضا محافظات صنعاء وصعدة والحديدة ولحج ملحقة أضرارا بالغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
و تصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة مرتزقة النظام السعودي التقدم باتجاه سوق الاثنين بمديرية المتون في محافظة الجوف موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

ويشن النظام السعودي الذى يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذى يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

-من جهة أخرى قتل جندي سعودي اليوم بتبادل لاطلاق النار في منطقة نجران قرب الحدود مع اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الأمني باسم وزارة داخلية النظام السعودي قوله إن “أحد المراكز الحدودية المتقدمة في منطقة نجران تعرض لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود مع اليمن” مشيرا إلى أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مقتل عريف في حرس الحدود السعودي.
ويشن النظام السعودي منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين إضافة إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية فى اليمن.

وكالات

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