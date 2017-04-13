الطيران السعودي يقصف محافظة صعدة اليمنية

أصيب طفل يمني بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية ألقتها قوات النظام السعودي في مزرعة بمديرية باقم في محافظة صعدة غرب اليمن.



وذكر مصدر عسكرى لموقع قناة المسيرة نت اليمنى “إن العدوان السعودي قصف محافظة صعدة والمديريات الحدودية التابعة لها بعدد من القنابل العنقودية ما ادى الى اصابة طفل في مديرية باقم”.



وفي سياق متصل قتل عدد من مرتزقة نظام بني سعود أثر عمليات متفرقة للجيش اليمني واللجان الشعبية كما تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات في محافظتي تعز والجوف.



ويواصل نظام بنى سعود عدوانه منذ اكثر من عامين على اليمن ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى دمار كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية اضافة الى تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكالات