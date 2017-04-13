الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك
حرب الأنفاق مستمرة شمال شرق دمشق والجيش يدمر غرفة عمليات لـ “جبهة النصرة”
الطيران السعودي يقصف محافظة صعدة اليمنية
الشرطة الفرنسية: هجوم بقنبلة حارقة يستهدف مقرا لمرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان
لافروف يدعو إلى تشكيل فريق خبراء متخصصين للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون
إلقاء القبض على إرهابية في حمص
بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة
نواب فرنسيون: متضامنون مع سورية ضد الإرهاب
«قسد» تسيطر على الجزء الأكبر من سد الفرات
تأجيل استكمال اتفاق الزبداني ــ كفريا والفوعة
باختصار: الأسد مشكلة الغرب وليس مشكلتنا
بوتين: سورية تخلصت من الأسلحة الكيميائية ونفذت جميع التزاماتها بهذا الشأن
أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية بـ 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالسويداء
تجدد الاشتباكات في عين الحلوة جنوب لبنان بعد تعذر انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة
العرض الاميركي الجديد لتسوية الازمة السورية

الطيران السعودي يقصف محافظة صعدة اليمنية

أصيب طفل يمني بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية ألقتها قوات النظام السعودي في مزرعة بمديرية باقم في محافظة صعدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكرى لموقع قناة المسيرة نت اليمنى “إن العدوان السعودي قصف محافظة صعدة والمديريات الحدودية التابعة لها بعدد من القنابل العنقودية ما ادى الى اصابة طفل في مديرية باقم”.

وفي سياق متصل قتل عدد من مرتزقة نظام بني سعود أثر عمليات متفرقة للجيش اليمني واللجان الشعبية كما تم تدمير عدد من الآليات والمدرعات في محافظتي تعز والجوف.

ويواصل نظام بنى سعود عدوانه منذ اكثر من عامين على اليمن ما خلف آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى دمار كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية اضافة الى تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.