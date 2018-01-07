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الطيران السعودي يقتل ويصيب مدنيين يمنيين

 

ارتقى يمني وأصيب خمسة آخرون بسبب غارات لطيران النظام السعودي على منازل المواطنين وممتلكاتهم في محافظة صعدة شمال اليمن، في وقت قتل خمسة سعوديين بسبب انفجار لغم على الحدود اليمنية السعودية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن «طيران العدوان استهدف بغارة منزلا بمنطقة الجوازات ما أدى إلى ارتقاء مواطن وإصابة آخر وتدمير المنزل بشكل كامل». وأضاف المصدر إن «طيران العدوان شن غارة على محطة للغاز المنزلي بمنطقة احمى الطلح بمديرية سحار بمحافظة صعدة ما أدى إلى إصابة مواطن واحتراق المحطة وأصيب ثلاثة مواطنين في غارات على منطقة الخفجي بالمديرية ذاتها».

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون منزلا في مديرية الغيل بمحافظة الجوف ما أدى إلى مقتل طفل لافتاً إلى أن غارات أخرى استهدفت مناطق عدة في المحافظة مخلفة أضرارا مادية جسيمة.

إلى ذلك قتل خمسة سعوديين بسبب انفجار لغم في محافظة الدائر بني مالك الحدودية مع اليمن.

المصدر: سانا

 

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