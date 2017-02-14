الطيران السعودي يستمر في قتل اليمنيين

قتل ستة يمنيين من عائلة واحدة في مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي بعد استهدافه أحد المنازل بمديرية المخاء في محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني يمني لوكالة سبأ أن طيران العدوان السعودي استهدف بغارة منزل مديرة مركز الأمومة والطفولة بمديرية المخاء ملوك مهيص ما أدى إلى بتر قدمها ومقتل ستة من أفراد أسرتها.

وكان قتل عشرة يمنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون السبت في غارات شنتها طائرات العدوان على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ نحو عامين ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات آلاف اليمنيين فضلاً عن إيقاع دمار كبير في البنى التحتية في البلاد.

كما قتل عشرون يمنياً ليل الأحد الإثنين في اشتباكات جديدة في غرب اليمن حيث تحاول القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي التقدم شمالاً باتجاه مرفأ الحديدة، كما قالت مصادر عسكرية وطبية الإثنين. وتجددت الاشتباكات في بلدتي ميدي والمخا في شمال وجنوب ميناء الحديدة الرئيسي تباعا، بعد يوم من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.

وأكد مصدر عسكري موال للرئيس هادي طلب عدم كشف هويته أن «حصيلة القتلى هذا الصباح وصلت إلى 14 حوثياً وستة جنود». وأكد مستشفى في الحديدة مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 7400 شخص منهم نحو 1400 طفل قتلوا منذ ذلك الحين.

من جهته أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مفاوضات السلام اليمنية يجب إحياؤها لوقف معاناة الشعب اليمني، مؤكداً دعمه الكامل للمبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان غوتيريس أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد إلى أنه أجرى «مناقشات بناءة جدا» مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول تسوية النزاعات في سورية وليبيا واليمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في معرض إجابته عن سؤال بشأن آفاق استئناف المفاوضات في اليمن، قال: «إنني كاثوليكي، والكاثوليك يؤمنون بالقيامة. لذا، إذا «ماتت» المفاوضات يمكن إحياؤها دائماً. وأؤمن بأنه يجب تحقيق ذلك لسبب بسيط جداً وهو معاناة الشعب اليمني».

وذكر غوتيريس بأنه شاهد المصاعب التي يعاني منها الشعب اليمني خلال زياراته لليمن، حينما كان يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الفترة بين العامين 2005 و2015.

وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة ضد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أكد غوتيريس أنه يحظى بدعمه الكامل و«يعمل بصورة محايدة ومهنية».

في غضون ذلك منعت قوات التحالف السعودي، 5 سفن محملة بالمشتقات النفطية من الوصول إلى ميناءي الحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر في مؤسسة موانئ البحر الأحمر السعودية قوله: «إن قوات التحالف اعترضت 3 سفن، وهي «فولك بيوتي ديزل»، و«فولك الجنت ديزل وبترول»، و«ليدي سارة بترول»، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة».



وكالات