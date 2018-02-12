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الطيران السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن

 

ارتكب طيران النظام السعودي مجزرة جديدة راح ضحيتها تسعة مدنيين يمنيين من عائلة واحدة عبر استهداف منزلهم بغارتين في محافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):إن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منزل في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفراد الأسرة بينهم خمس نساء”.

وارتكب طيران النظام السعودي الخميس الماضي مجزرة راح ضحيتها سبعة يمنيين من اسرة واحدة معظمهم من النساء والاطفال في منطقة سلبة بمحافظة الجوف عبر قصف منزلها.

ويواصل تحالف النظام السعودى عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 ما خلف عشرات الاف الضحايا من المدنيين وتدمير البنى التحتية في البلاد في ظل حصار بري وبحري وجوي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الأوبئة والأمراض.

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