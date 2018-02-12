الطيران السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):إن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منزل في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفراد الأسرة بينهم خمس نساء”.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):إن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منزل في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي ما أدى إلى استشهاد تسعة من أفراد الأسرة بينهم خمس نساء”.