الطيران السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن

واصل طيران نظام بني سعود غاراته على مختلف المحافظات اليمنية واستهداف المواطنين اليمنيين وممتلكاتهم حيث ارتكب اليوم مجزرة جديدة بقتله سبعة أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة على محافظة اب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله: أن “المواطن عدنان علي مسعد استشهد مع أسرته المكونة من زوجه وأطفاله الخمسة جراء استهداف طيران العدوان لمنزلهم في قرية المتلوي بمحافظة

اب”.



وأوضح المصدر أن طيران نظام بني سعود شن غارات على محافظات صعدة وصنعاء والجوف والحديدة وحجة وعمران وتعز بعضها باستخدام قنابل عنقودية.



وردا على العدوان أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا من طراز ” زلزال2″ على تجمعات مرتزقة نظام بني سعود في نهم.



وذكر مصدر عسكري يمني أن الصاروخ أصاب هدفه موقعا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة.



- وأحبط الجيش اليمني محاولة مرتزقة نظام بني سعود الزحف باتجاه تلة النهدين بمديرية نهم التابعة للعاصمة صنعاء وأوقع نحو 40 منهم بين قتيل ومصاب.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري يمني قوله إن:”17 من المرتزقة قتلوا وأصيب 23 خلال تصدي الجيش اليمني لمحاولتهم الزحف باتجاه تلة النهدين”.



وفي جيزان اقتحمت وحدات من عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية مقرين عسكريين لقوات العدوان السعودي.



وقال مصدر عسكري يمني بجيزان إن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من اقتحام مقرين عسكريين لنظام بني سعود في مركزي السنه وعفرة العسكريين وقضت على اثنين من جنود بني سعود خلال العملية وإصابت آخرين.



وأشار المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قضت على ثلاثة من قوات عدوان بني سعود في موقع الطلعة العسكري بقطاع نجران .



كما تمكن عناصر الجيش واللجان الشعبية من تدمير ناقلة جند لمرتزقة العدوان السعودي ما ادى الى مقتل من كانوا على متنها في تبة المطار بمديرية صرواح بمأرب.



وكان عدد من عناصر جيش النظام السعودي قتلوا أمس الأول وأصيب آخرون في قصف مدفعي للجيش اليمنى على مواقعهم في منطقي نجران وجيزان.



ويشن النظام السعودى عدوانا على اليمن منذ السادس والعشرين من اذار من العام الماضي أسفر عن مقتل وإصابة الاف المدنيين ودمار هائل فى الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية.

وكالات