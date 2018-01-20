الطيران السعودي يجدد عدوانه على اليمن

جدد طيران نظام بني سعود اليوم عدوانه على الأراضي اليمنية ما أدى إلى مقتل مواطن يمني وإصابة آخر.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني بمحافظة صعدة قوله إن “طيران العدوان استهدف بغارتين الطريق العام في منطقة الرزامات بمديرية

الصفراء ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر”.





كما شن طيران “التحالف” الذي يقوده نظام بني سعود ست غارات على مديرية ذباب بمحافظة تعز.





وكان أربعة يمنيين قتلوا أمس بغارتين لطيران النظام السعودي على مديرية المخا فى محافظة تعز.





وردا على عدوان النظام السعودي أعلن مصدر عسكري يمني إحراق خمس آليات عسكرية وإعطاب آليتين وإحراق مخزن أسلحة خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لزحف مرتزقة العدوان بإتجاه صحراء ميدي.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المصدر قوله إنه تم إطلاق صلية من صواريخ كاتيوشا على تجمع للجنود السعوديين خلف معسكر الملتقى فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجنود في موقعي الشرفة والشبكة ورقابة نهوقة.





كما قنصت وحدة القناصة بالجيش اليمني أربعة جنود سعوديين فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم وتم إحراق طقم عسكري لهم في عدة مواقع بجيزان .





من جهة أخرى أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن سلطات النظام السعودي تقوم بإنتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن مشيرة إلى تكثيف هذا النظام حملات الاعتقال والمحاكمة ضد نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية.





ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في تقريرها العالمي لعام 2018 إنها “وثقت 87 هجوما غير قانوني من “التحالف” الذي تقوده السعودية في اليمن ما تسبب بمقتل ما يقرب من ألف مدني”.





وأشار التقرير إلى أن أكثر من 12 ناشطا سياسيا بارزا “أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية ويقضون عقوبات مطولة بالسجن في السعودية”.





وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت اليوم أيضا ارتكاب السلطات الإماراتية إنتهاكات لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها خلال العام الماضي مع تنفيذها اعتقالات بحق الناشطين المعارضين لسياساتها وتورطها فى عمليات تعذيب وخطف في اليمن.





وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن صورة “ولي عهد نظام بني سعود” محمد بن سلمان “كرجل إصلاحي والتي صرفت عليها أموال كثيرة تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة”.





وأضافت ويتسن أن “الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الإنتهاكات السعودية الممنهجة”.



