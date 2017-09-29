الطيران الروسي يفشل هجوماً مباغتاً لـ “جبهة النصرة” في عقيربات (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقع اليوتيوب لقطات جديدة للغارات الجوية الدقيقة على مواقع “جبهة النصرة” في مدينة إدلب السورية.

ووفقاً لوزارة الدفاع، فقد ركزت الغارات الجوية الروسية في محافظة إدلب على “معسكرات المسلحين، والآليات، ومخازن الذخيرة التي تم الكشف عنها باستخدام طائرات دون طيار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف “خلال أسبوع تركزت كافة ضربات سلاح الجو الروسي في محافظة إدلب على آليات واحتياطات وتجمعات إرهابيي “جبهة النصرة”، الذين حاولوا القيام بهجوم مباغت لفك الحصار عن الإرهابيين في عقيربات”.

في حين نفى كوناشينكوف الأنباء حول مقتل 150 مدنياً في محافظة إدلب السورية جراء قصف طائرات سلاح الجو الروسي.

وأكد أن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية لا توجه ضربات ضد الأحياء السكنية في المدن والبلدات السورية “لتجنب وقوع ضحايا بين السكان المدنيين”.

المصدر: سبوتنيك