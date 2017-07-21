الطيران الحربي الروسي يدمر مقرات وعربات لتنظيم داعش الإرهابي في ريف سلمية الشرقي
نفذ سلاح الجو الروسي سلسلة غارات على مقرات وتحركات لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حماة الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري بأن الطيران الحربي الروسي دمر بضربات مكثفة مقرات لتنظيم داعش الإرهابي وسيارات ذخيرة وعربات مزودة بمدافع ثقيلة في منطقة جب الأبيض بريف سلمية الشرقي.
وتنتشر في ريف سلمية الشرقي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتعتدي على الأهالي في القرى والمناطق الآمنة كان آخرها مجزرة ارتكبها التنظيم التكفيري في الـ18 من ايار الماضي بحق أهالي قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بنحو 17 كم راح ضحيتها أكثر من 52 شخصا بينهم 15 طفلا من 3 سنوات إلى 13 سنة وأكثر من 100 جريح أغلبهم من الأطفال والنساء.
المصدر: سانا
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