الطيران الحربي الروسي-السوري يستهدف مواقع المسلحين بغارات مركزة بريف إدلب

استهدف الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك بعدة غارات جوية تجمعات المجموعات المسلحة في ريف إدلب، وذلك بعد العديد من الخروقات التي أقدمت عليها هذه المجموعات في تلك المنطقة.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن سلاح الطيران الحربي السوري-الروسي المشترك استهدف فجر اليوم الثلاثاء بعدة غارات جوية تجمعات وتحركات للمجموعات المسلحة في محيط بلدة البارة في جبل الزاوية جنوبي إدلب ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المسلحين.



من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن الجيش العربي السوري استهدف أيضاً تجمعات المجموعات المسلحة في مناطق كفرعويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.



يشار إلى أن وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلت أمس الاثنين، عن مصدر عسكري سوري قوله: “إن معركة إدلب باتت على الأبواب” مؤكداً أن المهلة التي قدمتها سورية وروسيا لتركيا في إدلب لتنفذ بنود اتفاق موسكو الذي تم توقيعه في روسيا 5 آذار الفائت انتهت، والمسلحون مستمرون بالخروقات.