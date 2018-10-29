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الطوارئ الإندونيسية: لا ناجين من ركاب الطائرة المنكوبة

أعلنت الوكالة الوطنية للطوارئ في إندونيسيا أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ناجين من طائرة الركاب “ليون آير” التي تحطمت اليوم قبالة جزيرة جاوة بعد إقلاعها من جاكرتا.


وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان له نقلته وسائل إعلام إنه “تم العثور على جثة واحدة جرى انتشالها ولقي الجميع حتفهم جراء الحادث”.


وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية في وقت سابق اليوم أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 كانت أقلعت من العاصمة جاكرتا متجهة نحو الجنوب الغربي وعلى متنها 189 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها ثم حولت وجهتها إلى الشمال الشرقي قبل أن تختفي فوق بحر جاوة في مكان غير بعيد عن الساحل.


وأفاد مسؤول في الشرطة الإندونيسية بأن فرق الإنقاذ نجحت في العثور على حطام الطائرة والمتعلقات الشخصية للركاب.