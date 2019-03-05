الطماطم لمعالجة السرطان

ذكر موقع "MedicalXpress"، بأن الطماطم تملك خصائص طبية تدعى مركب ليكوبين أحمر اللون يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والسرطان والالتهابات.

وتوصل علماء جامعة تافتس الأمريكية الى ان الليكوبين يرفع مستوى أنواع البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وهذا بدوره يمنع نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات. كما يخفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن فعالية مسحوق الطماطم كانت أعلى من استخدام مركب الليكوبين لوحده. ووفقا للأطباء، يعود هذا إلى احتواء الطماطم على مواد مفيدة أخرى مثل فيتاميني "Е" و"С" وعناصر معدنية ومركبات الفينول وألياف غذائية، إضافة إلى الليكوبين الذي يحدد لون بعض الفواكه والخضروات.



المصدر: نوفوستي