الطقس الربيعي في سورية سيتحول إلى بارد وماطر خلال 48 ساعة

يبدو أن الأجواء الربيعية لن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة، حيث توقعت الأرصاد الجوية السورية في نشرتها أن يكون الطقس ربيعياً معتدلاً ويكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن الأرصاد الجوية توقعت أن تميل درجات الحرارة ، للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الغربية وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر وتمتد الفعالية الجوية تدريجياً لتشمل أغلب المناطق.



بدورها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، لفتت إلى أن البلاد ستشهد فروقات حرارية كبيرة خلال الأيام الـ 3 المقبلة،



حيث ستشهد سورية اعتبارا من اليوم، انخفاض عام على الحرارة نتيجة تأثرها بحالة عدم استقرار ماطرة وذلك قبل تأثرنا بمنخفض جوي بارد ماطر مصحوب بجبهة هوائية رطبة ذات منشأ قطبي اعتبارا من يوم غد بفعالية جيدة وعالية أحياناً على أغلب المناطق السورية.



يذكر أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستتأثر يوم غدا الثلاثاء، بمنخفض جوي بارد وماطر بجبهة رئيسية تدخل البلاد أول ساعات الصباح، وتستمر بفعالية جيدة عموماً على أغلب المناطق السورية حتى ساعات الليل، وسيكون هناك فروقات حرارية كبيرة أي سنلاحظ فارق بحدود 12 درجة خلال أقل من 48 ساعة.