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الطفل السوري موفق القداح يتصدر بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج

تصدر الشبل السوري موفق طلال القداح بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج برصيد ثلاث نقاط ونصف من أربع جولات في فئة الأشبال تحت 8 سنوات والتي تجري منافساتها حالياً في مدينة العين الاماراتية وذلك بعد أن تفوق على مجموعة من اللاعبيين الآسيويين .


وحل موفق القداح بالمركز الأول في البطولة التي أعطى إشارة البداية فيها هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج وذلك برصيد 3.5 نقطة، بينما جاءت الفلسطينية رولا الجندي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم الأردني فيصل العيسى في المركز الثالث برصيد 2.5 نقطة، بينما حل الإماراتيان عبدالله ومحمد الكعبي في المركزين الرابع والخامس برصيد نقطتين.