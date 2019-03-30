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الطفل" أحمد أسامة زيتون" يتعرض لحادثة في مدرسته بجبلة وسط إهمال الكادر التدريسي

في حادثة إهمال لم تعد غريبة من نوعها تعرض طفل يدعى"أحمد أسامة زيتون" لإرتطام وجهه بماسورة حديدية في المقعد أثناء دوامه المدرسي في مدرسة "الفيض المحدثة" في مدينة جبلة ماسبب له نزيفاً حاداً في فمه وتمزق حلقه إضافة لتفتت بالعظم واللثة ، وسط إهمال وصمت الكادر التدريسي وتخليهن عن إنسانيتهم وضميرهم إذ بقي الطفل ينزف أمام أعينهم لساعات دون أن يُحرك لهم ساكن أو قيامهم بأدنى أشكال المساعدة ؛ حتى وصول والد الطفل الذي صُدم بوضع طفله السيء، وإهمال المدرسين وعدم قيامهم بإسعافه ، فاسعفه مباشرة لطبيب الأسنان الذي اضطر لتحويل الطفل للمشفى نتيجة الوضع السيء لفمه ، وبالفعل أُجريت له عملية لإيقاف النزيف حيث تم قطب اللثة ٢٧ قطبة و الشفاه ١٠ قطب، ولكن من المؤسف أن ذلك لم يكن الحل الكافي فالطفل يحتاج للعديد من العمليات كعملية تطعيم وترميم للفكين حتى لا يُصاب بتشوه مدى الحياة إلى أن التشوه سيرافقه لحدود العشرين في حال أجرى كافة العمليات اللازمة.

بدوره وزير التربية " عماد العزب" اطمئن على حال الطفل الصحي ،ووعد بمحاسبة المتقاعسين من الكادر التدريسي الذي وجهت لهم عائلة الطفل كامل الإتهامات ،كذلك التكفل بكامل نفقات العلاج ، كما زار مدير التربية في اللاذقية" عمران أبو خليل" الطفل وعائلته ليطمئن على حالته التي باتت أفضل بمتابعة العلاج اللازم بإشراف مديرية التربية ،مؤكداً على محاسبة المقصرين في إسعاف الطفل وإخفاء وقوع الحادثة عن المديرية .