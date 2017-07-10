الطراد الروسي “إيسين” يتوجه إلى سورية

أكد مصدر عسكري روسي أن طراد “الأميرال إيسين” الصاروخي غادر قاعدة سيفاستوبول للالتحاق بمجموعة السفن الروسية المرابطة قبالة سواحل سورية.

وقال المصدر: إن طاقم الطراد المذكور سيتدرب على تنفيذ جملة من المهام في قوام مجموعة السفن الحربية الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري وعلى صد الاعتداءات الجوية والبرية والبحرية وعلى الاستنفار التام والجهوزية اللازمة لإطلاق النار بالذخيرة الحية في مختلف الظروف.

ويحمل الطراد صواريخ كاليبر المجنحة ومنظومة شتيل الصاروخية الدفاعية وهو مزود بمدفعية ثقيلة ومضادات جوية ومنظومة متكاملة للقصف الصاروخي والمدفعي إضافة إلى الطوربيدات ومروحية بحرية من طراز “كا 27”.

يذكر أن الأميرال إيسين دخل الخدمة في الأسطول الروسي مؤخراً بعد أن أنجز أول إبحار طاف به حول أوروبا ووجه ضربة قاصمة لتنظيم “داعش” الإرهابي في سورية حقق فيها أدق الإصابات التي طالت تحصينات الإرهابيين وتجمعاتهم ونقاط قيادتهم قبل العودة إلى سيفاستوبول والالتحاق هناك رسميا بأسطول البحر الأسود.

المصدر: الوطن