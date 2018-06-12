الطالبات السوريات يتصدرن.. العلامة الكاملة لثماني طالبات وطالب واحد فقط

أصدرت وزارة التربية نتائج امتحانات التعليم الأساسي لدورة هذا العام بنسبة نجاح وصلت إلى 66.43 بالمئة من عدد المتقدمين لامتحانات هذا العام والبالغ عددهم 263704 طلاب وطالبات من جميع المحافظات نجح منهم 175171 طالباً وطالبة وبالمقارنة مع نسبة النجاح في العام الماضي هناك زيادة بسيطة في نسبة النجاح حيث كانت في العام الماضي 65.85 بالمئة.

وبيّن وزير التربية هزوان الوز في مؤتمر صحفي جرى خلاله اتصال مرئي مع مديريات التربية في درعا وحمص وطرطوس للاطمئنان إلى وصول النتائج إلى جميع المحافظات والمدارس بشكل ورقي وكذلك تفعيل الروابط الخاصة في نتائج الامتحانات على شبكة الإنترنت، أن عدد المتقدمين لامتحان الإعدادية الشرعية كان 3617 طالباً وطالبة نجح منهم 2968 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 82.6 بالمئة وهناك تراجع في نسبة نجاح الإعدادية الشرعية حيث كانت النسبة في العام الماضي 84.79 بالمئة.

تميزت نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية في هذا العام بوجود 9 طلاب حققوا العلامة التامة 3100 علامة 6 طلاب منهم من محافظة دمشق وطالب من طرطوس وطالبة من السويداء وأخرى من حماة.

وكان جميع المتفوقات من دمشق هن من الإناث وبذلك يكون عدد المتفوقات ثماني طالبات مقابل طالب واحد فقط.

وكانت نسبة النجاح الأعلى من نصيب محافظة طرطوس 83.64 بالمئة والمحافظة الأقل في نسبة النجاح هي محافظة الحسكة 43.94 بالمئة، فيما حققت محافظتا دير الزور والرقة نسبة ممتازة كانت في الرقة 79.18 وخص وزير التربية بالتأكيد أنه للمرة الأولى منذ احتلالها من المجموعات الإرهابية استطاع أبناء الرقة تقديم امتحاناتهم الإعدادية في ريف الرقة المحرر حيث بلغ عدد المتقدمين في الرقة 7911 طالباً وطالبة نجح منهم 6264 طالباً وطالبة، ورغم المعاناة الكبيرة لهؤلاء الطلاب الذين كانوا يضطرون لقطع نهر الفرات والسير لمسافات طويلة للوصول إلى مراكز الامتحانات في معدان والسبخة والدبسي وكانت هذه المشاركة تشكل تحدياً واضحاً للإرهاب وحصل طالب واحد من دمشق على العلامة التامة في الإعدادية الشرعية بمجموع 4200 علامة.

وأشار وزير التربية إلى وجود أكثر من 12222 طالباً وطالبة حصلوا على مرتبة الشرف بمعدل 90-100بالمئة أي من الدرجة 2790 ولغاية 3100 علامة وبنسبة وصلت إلى 6.97بالمئة من معدل الناجحين.

يذكر أن أقل عدد للمتقدمين بين المحافظات هم طلاب إدلب الذين بلغ عددهم 4095 طالباً وطالبة نجح منهم 2613 طالباً وطالبة وبنسبة نجاح 63.81بالمئة.

فيما كانت المحافظة الأكبر في عدد المتقدمين هي ريف دمشق والتي تقدم منها 43011 طالباً وطالبة ونجح منهم 26851 طالباً وطالبة وبنسبة 62.43بالمئة.

محمود الصالح