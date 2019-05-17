الطائرات العراقية تعود الى مطار دمشق الدولي

رحبت وزارة النقل السورية بقرار استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي.



وأكدت الوزارة جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران، وعبورها الأجواء السورية، مؤكدة تقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية.



وأعلنت وزارة النقل السورية أنها تنتظر “بكل حفاوة وسرور” استقبال أولى رحلات الشركة “الحكومية”، يوم السبت 18 مايو الجاري.



وأفادت مصادر في وقت سابق بأن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن “الرحلات ستسير من مطاري بغداد والنجف بواقع رحلة من كل مطار يوميا”.



يذكر أن الأحداث التي شهدتها سوريا منذ العام 2011 تسببت بوقف رحلات الخطوط الجوية العراقية إليها.



المصدر: RT