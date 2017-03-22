الطائرات الروسية تسقط مساعدات أممية لدير الزور

أعلنت موسكو، أمس، أن طائرات الشحن الروسية أسقطت على المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور أمس، نحو 20 طناً من المساعدات الإنسانية التي تلقتها الحكومة السورية من الأمم المتحدة. وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، قالت وزارة الدفاع الروسية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنزلت طائراتنا بالمظلات مساعدات إنسانية بزنة 20.6 طناً مكونة من أغذية ومستلزمات أولية للمتضررين في دير الزور، حيث تسلمنا هذه المساعدات من الجانب السوري الذي تلقاها بدوره من الأمم المتحدة».

ويحاصر تنظيم داعش الإرهابي آلاف المواطنين في مدينة دير الزور ويمنع وصول المواد الغذائية إليهم، حيث يقوم الطيران السوري والروسي بإيصال المساعدات عبر الحوامات أو إلقائها بالمظلات، على حين يقوم الهلال الأحمر بتوزيعها على الأهالي لدعم صمودهم في مواجهة الإرهاب وتحدي الحصار الإرهابي الجائر الذي يتعرضون له.

وأضافت الوزارة: «مركز حميميم الروسي للمصالحة في سورية، يعمل في الوقت الراهن على تجهيز شحنات من المساعدات المكونة من الأغذية والأدوية ليصار إلى توزيعها على محتاجيها في محافظتي حلب ودمشق».

تجدر الإشارة إلى أن المساعدات الإنسانية الروسية لم تنقطع عن سورية منذ 2012، ولا تقتصر على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت موسكو فرقاً متكاملة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم من المناطق المحررة، وأطلقت برنامجاً خاصاً لتدريب العسكريين السوريين على إزالة الألغام وتطهير الأراضي المحررة من المتفجرات.

وكالات