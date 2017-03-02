الصين:مكافأة مادية لكل من ينجب طفلاً ثانياً

كشفت وسائل إعلام صينية أن الحكومة الصينية قد تقدم مقابلاً مادياً للأزواج لقاء إنجابهم الطفل الثاني، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم الأسر تختار إنجاب طفل واحد فقط بسبب المشكلات المادية، مشيرة إلى أنه كان 2016 عاماً قياسياً لمعدل المواليد في الصين، حيث شهد ولادة 17.86 مليون طفل، ويعتبر هذا أعلى معدل للولادات خلال أكثر من 15 عاماً بزيادة 1.3 مليون طفل عن عام 2015، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصدار الحكومة الصينية لقواعد جديدة تسمح للأسر بإنجاب طفلين.

وكالات