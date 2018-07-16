الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للتسوية السياسية للأزمة في سورية

أكدت الصين والاتحاد الأوروبي دعمهما للتسوية السياسية للأزمة فى سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 .

وجاء في بيان مشترك صادر عن القمة العشرين بين الجانبين في بكين اليوم “الاتحاد الأوروبي والصين يدعمان التسوية السياسية في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ويعتبر ذلك السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار والقضاء التام على الإرهاب فيها”.

وذكرت وكالة شينخوا ان الجانبين اتفقا خلال القمة على العمل المشترك للحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد وتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة.

وشارك في اجتماع القمة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.