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الصين: لا نود الاتجار مع الولايات المتحدة

 

قال المتحدث باسم مجلس الشعب الوطني الصيني، زهانغ يسوي إن الصين “لا تود الاتجار مع الولايات المتحدة”، لكنه حذّر بأن الدولة “لن تقف مكتوفة اليدين وهي تشاهد حقوق الصين تتعرض للأذى،” في تصريح بجلسة الافتتاح السنوية للبرلمان، الأحد.

وذكر زهانغ، الذي يعمل أيضاً بمنصب نائب وزير الشؤون الخارجية، في مؤتمر صحفي في بكين، إن “المصالح المشتركة لكلا الطرفين أعظم من اختلافاتهما،” وأضاف بقوله إن: “الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تعود بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين وجميع الأطراف رابحة بها.”

أتت هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن فرض تعرفة تجارية بنسبة 25 في المائة على الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم لكل المستوردات الأمريكية، لحماية المنتجين المحليين، وقد وقد باعت الصين حوالي 4 مليارات دولار من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، العام الماضي، لكنها تعد نسبة ضئيلة من صادرات الصين.

المصدر: CNN العربية

 