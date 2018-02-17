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الصين تنهي اختبار منجنيقها الكهرطيسي

الصين تنهي اختبار منجنيقها الكهرطيسي

 

أعلنت الصين قبل عشر سنوات أن حاملة طائراتها الثانية ستجهز بمنجنيق كهرطيسي، لكنها اعتمدت الحاملة في أبريل الماضي بلا منجنيق.

وبدأ الصينيون في أعقاب ذلك العمل بهمة لتطوير المنجنيق بتصميم خاص واختبروه بنجاح على الأرض، ليعلنوا مؤخرا أنهم سيزودون حاملتهم "Liaoning Type 002" بالمنجنيق عمّا قريب.

وتم تصميم المنجنيق تحت إشراف أكاديمية العلوم الصينية وهو عبارة عن عربة خاصة يتم تسريعا بواسطة القوة الكهرطيسية.

العربة تتحرك بموازاة الموجهات الكهربائية باتجاه انطلاق الطائرة وتكون مرتبطة بقائم عجلتها الأمامية وتعجل سرعتها.

من مزايا المنجنيق الكهربائي صغر مقاساته وإمكانية التحكم بقدرته وهذا مهم جدا عند إطلاق طائرات مختلفة من ظهر حاملات الطائرات.

ويبلغ طول المنجنيق الصيني حوالي 120 م وطول موجهاته الكهربائية حوالي 100 م.

المصدر:www.arms-expo.ru

 

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