الصين تكتشف دواء يكافح فايروس كورونا

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، عن التوصل لعلاج فعال وحاسم يكافح فيروس كورونا المنتشر مؤخراً في الصين وعدد من الدول مخلفاً مئات الضحايا وآلاف الإصابات.



وأوضح تقرير التلفزيون الرسمي الصيني، أن فريق بحث من جامعة “جيجيانغ” الصينية، توصّل إلى دواء فعال لمكافحة الفيروس، وقد نجح في التجربة على البشر شرق الصين.



ولفت التقرير إلى أن أعضاء من الفريق البحثي، وصلوا صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة ووهان التي تعتبر المصدر الرئيسي لتفشي الوباء، وذلك من أجل توسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة كورونا.



بدوره، نائب رئيس مستشفى “جيجيانغ” تشن زوينج، شدد على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.



من جهة ثانية، وبعد أن حظرت بعض الدول السفر من وإلى الصين، بسبب تفشي الفيروس، أفاد خبيران من جامعة “ييل” الأمريكية بأن “حظر السفر يعتبر غير فعال لوقف انتشار فيروس كورونا، بل قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وعلى الصحة العامة على نطاق واسع”.



وأضاف الخبيران، وهم الدكتورة إيرين جيمس والدكتور سعد عمر: “هناك دراسات بشأن فائدة حظر السفر في الحد من انتشار الإنفلونزا أشارت إلى وجود فعالية محدودة لهذه السياسة، وأن هذه التدابير التقييدية لا تحد من انتشار العدوى سوى بشكل طفيف، وأن تأثيرها ضئيل جداً على تفشي المرض”.



ولفتوا إلى أن البيانات الأولية توضح أن فيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال من الإنفلونزا، مما يشير إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشاره، مضيفين أن الحظر الصارم قد يؤخر ظهوره لبضعة أسابيع على الأكثر.



أيضاً، شدد الخبيران على أن الحجر الصحي يجب أن يكون مستنداً على أدلة علمية وليس بدافع الخوف، لأن للحجر الصحي تبعات سلبية.



وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.



يذكر أن الصين أعلنت أمس الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس المذكور إلى 490 شخص، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24 ألف و300.