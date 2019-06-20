الصين تقدم 100 باص أخضر هدية الى سوريا

تسلمت ” وزارة الإدارة المحلية والبيئة ” صباح اليوم 100 باص نقل داخلي مقدمة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية.



وأكدت الوزارة في بيان لها ، أن الحكومة السورية قدمت كافة التسهيلات لوصول شحنة الباصات إلى سورية والتي ستوزع على كافة المحافظات، وتم منحها إعفاء من كافة الرسوم والضرائب الجمركية.



وبيّنت أن الشحنة تتضمن 41 صندوق، تحتوي إكسسوارات ومعدات وتجهيزات لوازم الباصات، إضافة إلى مرافقة 5 فنيين صينيين لتدريب الفنيين السوريين على استخدام الباصات وإجراء الصيانة مستقبلاً لها.





وأشار السفير الصيني بدمشق فيونغ بياو، إلى استمرار الحكومة الصينية بتأمين المزيد من المساعدات الإنسانية والاحتياجات اللازمة لسورية، إضافة لتعزيز التعاون خلال مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم سورية في هذه المرحلة.



وقدمت جمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات الإنسانية إلى سورية تضمنت معدات كهربائية وأجهزة طبية وآليات وأجهزة مكتبية وملابس وأغذية.



وتعاني سورية من أزمة نقل، نتيجة النقص الحاد بعدد الباصات والميكروباصات التي تدمر جزء كبير منها جراء الأوضاع الأمنية في السنوات الماضية، وتعطل نسبة منها وعدم القدرة على إصلاحها نتيجة عدة عوامل.





ووقعت الحكومة العام الماضي عقود استيراد 200 باص نقل داخلي من الصين، بدء توريدها خلال الأشهر الماضية حيث وصل منها 100 باص، بينما لم يتم تنفيذ عقود سابقة وقعت في 2017 لاستيراد 1000 باص من عدة دول.



وكالات