الصين تفرض رسوما جمركية ردا على الإجراءات الأميركية: واشنطن أشعلت أكبر حرب تجارية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين بدأت فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أميركية ردا على الرسوم الأميركية الجديدة التي بدئ تنفيذها اليوم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لو كانغ المتحدث باسم الوزارة قوله اليوم: “عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين دخلت الإجراءات الصينية ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا”.



بدوره قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية وفقا لوكالة شينخوا “مع فرض 25 بالمئة من الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية بقيمة 34 مليار دولار أميركي اعتبارا من اليوم فإن الولايات المتحدة أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي”.

وأوضح المتحدث أن هذه التعريفات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتمثل سلوكا تجاريا متسلطا تقليديا ما يشكل تهديدا خطيرا لأمن سلاسل الصناعة والقيمة العالمية.

وجدد المتحدث التاكيد على التزام الصين الثابت بتعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وخلق بيئة أعمال جيدة للشركات الأجنبية المستثمرة في الصين.

يشار إلى أن الإجراء الأميركي والرد الصينى سيؤديان بحسب الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى هزة كبيرة فى الأسواق العالمية ستضرب النظام التجاري العالمي فى الصميم إذ أن الو لايات المتحدة تصر على فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على أكثر من 800 صنف من البضائع الصينية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دولار وتدرس غضافة حزمة ثانية تضم 284 منتجا صينيا بقيمة 16 مليار دولار فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتكثيف الرسوم الأميركية بشكل تدريجي على بضائع يبلغ مجموع قيمتها 450 مليار دولار.